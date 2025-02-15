Шольц раскритиковал вмешательство в выборы в Бундестаг в пользу ультраправых

Немецкий канцлер Олаф Шольц резко раскритиковал иностранное вмешательство в выборы в Бундестаг в пользу ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ").

Об этом он заявил во время своего выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, пишет "Европейская правда".

Шольц открыл второй день Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

В своей речи он заявил, что подавляющее большинство населения страны решительно выступает против тех, кто "прославляет или оправдывает преступный национал-социализм".

"Национал-социализм – это ужасное преступление. Преступления против человечности, подобные тем, что были совершены в Дахау (один из первых нацистских концлагерей в Южной Германии неподалеку от Мюнхена, – Ред.), в немецкой истории были банализированы как просто пятно птичьего помета", – заявил он.

Поэтому Шольц подчеркнул, что обязательство "никогда больше не повториться" не может быть совместимым с поддержкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

"По этой причине мы не смиримся с тем, что люди, которые смотрят на Германию извне, вмешиваются в нашу демократию на наших выборах и в демократический процесс формирования общественного мнения в интересах этой партии. Это не мешает нам", – сказал он.

Шольц акцентировал, что сегодняшние демократии в Германии и Европе основываются на историческом осознании и понимании того, что демократии могут быть разрушены радикальными антидемократами.

"Именно поэтому мы создали институты, которые гарантируют, что наши демократии могут защитить себя от своих врагов, и правила, которые не ограничивают и не ущемляют нашу свободу, а защищают ее", – акцентировал немецкий канцлер.

Обратим внимание, что в начале января американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск публично выразил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Как известно, в своей речи в Мюнхене 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал ЕС за его подход к противодействию пропаганде, заявив, что меры Европы ограничивают свободу слова.

После этого глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.