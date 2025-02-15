ЗМІ: США пропонували Україні надати 50% власності на корисні копалини – Зеленський відмовився

Адміністрація американського президента Дональда Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Про це пише NBC News із посиланням на слова американських посадовців, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, а також дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їхньої охорони, якщо буде укладена угода з Росією про припинення війни.

Двоє із них зазначили, що замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про власність стала б для України способом відшкодувати США мільярди доларів за зброю та підтримку, яку вони надали Києву з початку повномасштабного вторгення в лютому 2022 року.

Вісім американських посадовців заявили, що міністр фінансів США Скотт Бессент представив Зеленському пропозицію щодо володіння США половиною рідкоземельних мінералів України в проєкті контракту, який він привіз на їхню зустріч 13 лютого.

Після цієї зустрічі Бессент заявив, що проєкт українсько-американської угоди про рідкоземельні корисні копалини відображає мету президента, але він не надав деталей того, що запропонувала адміністрація.

Співрозмовники зазначили, що Зеленський відмовився підписувати документ, коли Бессент представив його під час зустрічі, заявивши, що йому потрібно вивчити його і проконсультуватися з іншими.

Український лідер заявив тоді, що він і його команда "зроблять все, щоб вивчити всі деталі документа" до прибуття в Мюнхен, де він зустрівся в п'ятницю, 14 лютого, з віце-президентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо, а також з американськими законодавцями в кулуарах конференції з глобальної безпеки.

Під час свого виступу в п'ятницю на конференції з безпеки Зеленський заявив, що його юристи розглянуть документ, який Бессент представив йому в Києві, з порадами та деякими змінами. Він назвав пропозицію меморандумом між США і Україною, а не угодою про безпеку.

За словами трьох американських посадовців, багато українських корисних копалин знаходяться на територіях, які зараз контролюються російськими військами.

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув Бессент.

Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Венс і Зеленський мали 14 лютого зустрітись раніше, проте, як повідомляли в ОПУ, зустріч погодились провести у більш пізній час, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

Співрозмовник "ЄвроПравди" повідомив, що це сталося через те, що Зеленський та його американський візаві Дональд Трамп домовилися у середу, 12 лютого, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям.

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