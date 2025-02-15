Администрация американского президента Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на слова американских чиновников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, администрация Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, а также дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны.

Двое из них отметили, что вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о собственности стало бы для Украины способом возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, которую они предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Восемь американских чиновников заявили, что министр финансов США Скотт Бессент представил Зеленскому предложение о владении США половиной редкоземельных минералов Украины в проекте контракта, который он привез на их встречу 13 февраля.

После этой встречи Бессент заявил, что проект украинско-американского соглашения о редкоземельных полезных ископаемых отражает цель президента, но он не предоставил деталей того, что предложила администрация.

Собеседники отметили, что Зеленский отказался подписывать документ, когда Бессент представил его во время встречи, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с другими.

Украинский лидер заявил тогда, что он и его команда "сделают все, чтобы изучить все детали документа" до прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу, 14 февраля, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, а также с американскими законодателями в кулуарах конференции по глобальной безопасности.

Во время своего выступления в пятницу на конференции по безопасности Зеленский заявил, что его юристы рассмотрят документ, который Бессент представил ему в Киеве, с советами и некоторыми изменениями. Он назвал предложение меморандумом между США и Украиной, а не соглашением о безопасности.

По словам трех американских чиновников, многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками.

Как известно, для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл Бессент.

Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

Вэнс и Зеленский должны были 14 февраля встретиться раньше, однако, как сообщали в ОПУ, встречу согласились провести в более позднее время, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что это произошло из-за того, что Зеленский и его американский визави Дональд Трамп договорились в среду, 12 февраля, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам.

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