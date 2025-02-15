Зеленський заявив, що Трамп у розмові з ним не згадав Європу як переговірника

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на жодні угоди без її участі і таке ж правило має застосовуватися щодо всієї Європи, а також зазначив, що американський президент Дональд Трамп жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за столом переговорів під час розмови із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 15 лютого, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив – "Україна ніколи не погодиться на угоди, які укладаються за нашою спиною без нашої участі".

"Жодних рішень щодо України без України. Жодних рішень щодо Європи без Європи. Європа повинна мати місце за столом, коли приймаються рішення про Європу. Все інше – нуль. Якщо ми залишимося поза переговорами про наше власне майбутнє, то ми всі програємо", – наголосив він.

Український президент зазначив, що очільник Кремля Владімір Путін "хоче переговорів з Америкою тет-а-тет – так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії і, здавалося, збиралися переділити світ".

Зеленський заявив, що для того, аби Америці Європа була потрібна як союзник – Європі "потрібен єдиний голос, а не десяток різних голосів".

Він зазначив, що кілька днів тому Трамп розповів йому про свою розмову з Путіним.

"Він жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за цим столом. Це багато про що говорить. Старі часи минули, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що вона завжди це робила", – заявив Зеленський.

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

14 лютого Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції. Тоді Венс заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.

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