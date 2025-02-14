Венс – Зеленському: ми не хочемо миру, який призведе до конфлікту через кілька років

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.

Про це він сказав під час зустрічі з українською делегацією на полях Мюнхенської безпекової конференції в пʼятницю, 14 лютого, передає "Європейська правда".

Венс заявив, що обговорив із українською стороною "низку питань, над якими нам варто попрацювати", і підкреслив, що головна мета адміністрації Дональда Трампа полягає в тому, щоб "війна закінчилася".

"Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в Східній Європі через кілька років", – додав віцепрезидент США.

Він також висловив упевненість, що між Києвом і Вашингтоном "буде ще багато таких розмов у найближчі дні, тижні і місяці".

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував США за підтримку й підтвердив бажання "зупинити Путіна і закінчити війну".

"Ми справді цього дуже хочемо, але нам потрібні реальні гарантії безпеки, і ми продовжимо наші зустрічі і нашу роботу, і ми будемо дуже раді бачити генерала Келлога також в Україні", – додав він.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Венс і Зеленський мали зустрітись раніше, проте зустріч погодились провести у більш пізній час, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

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