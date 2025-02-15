Зеленский заявил, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится ни на какие соглашения без ее участия и такое же правило должно применяться в отношении всей Европы, а также отметил, что американский президент Дональд Трамп ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за столом переговоров во время разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил – "Украина никогда не согласится на соглашения, которые заключаются за нашей спиной без нашего участия".

"Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Все остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем", – подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что глава Кремля Владимир Путин "хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир".

Зеленский заявил, что для того, чтобы Америке Европа была нужна как союзник – Европе "нужен единый голос, а не десяток разных голосов".

Он отметил, что несколько дней назад Трамп рассказал ему о своем разговоре с Путиным.

"Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом. Это о многом говорит. Старые времена прошли, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что она всегда это делала", – заявил Зеленский.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

14 февраля Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Вэнс заявил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.

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