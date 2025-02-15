Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента у Мюнхені

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про промову свого віцепрезидента Джей Ді Венса під час Мюнхенської безпекової конференції.

Заяву американського президента наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про промову Венса у Мюнхені, Трамп сказав, що вважає її "чудовою".

Він також переконаний, що слова віцепрезидента США "добре сприйняли".

"І я думаю, що це правда, що в Європі втрачають своє чудове право на свободу слова", – сказав Трамп.

Згодом він додав, що Європа "повинна бути обережною", і сказав, що континент "має велику імміграційну проблему".

У своїй промові Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж не погодився з критикою Європи в промові віцепрезидента США.

З повним текстом промови можна ознайомитись у матеріалі "ЄвроПравди": "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі