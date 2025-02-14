Прем’єр Норвегії розкритикував промову віцепрезидента США у Мюнхені

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розкритикував промову віцепрезидента США Джей Ді Венса, у якій той висловлював невдоволення станом демократії в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповіду заяву норвезький прем’єр зробив в інтерв’ю телеканалу TV2.

Стьоре сказав, що не погоджується з критикою Європи, яка пролунала з вуст Венса.

"Він скористався можливістю сказати те, що його сильно зачіпає. Однак я не згоден з багатьма тих тез, які він озвучив. Я не думаю, що це найбільша проблема Європи полягає в тому, що свобода слова занепала", – зазначив він.

Крім того, прем’єру Норвегії не сподобалось, що у своїй промові Венс не згадав Росію, Україну, Китай, а також ситуацію з тарифами.

"Тож це чесна і правильна річ – висловлювати свою думку, але для мене це не було тим, чому варто аплодувати", – резюмував Стьоре.

Основну частину своєї промови у Мюнхені Венс присвятив критиці політики ЄС щодо протидії фейкам і пропаганді.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.