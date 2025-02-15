Трамп назвал "блестящей" речь своего вице-президента в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о речи своего вице-президента Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Заявление американского президента приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Говоря о речи Вэнса в Мюнхене, Трамп сказал, что считает ее "блестящей".

Он также убежден, что слова вице-президента США "хорошо восприняли".

"И я думаю, что это правда, что в Европе теряют свое замечательное право на свободу слова", – сказал Трамп.

Впоследствии он добавил, что Европа "должна быть осторожной", и сказал, что континент "имеет большую иммиграционную проблему".

В своей речи Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре тоже не согласился с критикой Европы в речи вице-президента США.

С полным текстом речи можно ознакомиться в материале "ЕвроПравды": "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе