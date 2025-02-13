Шольц відреагував на напад у Мюнхені, обіцяє депортувати підозрюваного-афганця

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим внаслідок наїзду авто на учасників демонстрації у Мюнхені та пообіцяв жорсткі заходи стосовно нападника.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Олаф Шольц назвав "жахливим" наїзд на учасників демонстрації у Мюнхені та побажав швидкого одужання постраждалим.

"Має бути абсолютно ясно, що система правосуддя задіє усі наявні інструменти для жорсткого покарання цього нападника… Будь-хто, хто скоює злочини у Німеччині, мають не лише отримати серйозне покарання і сісти у в’язницю, але й мають знати, що надалі не зможуть залишатись у Німеччині", – наголосив канцлер.

Він додав, що уряд готує нові депортаційні рейси до Афганістану для вихідців цієї країни, які перебувають у німецьких в’язницях за скоєні злочини. "Так само буде і з цим порушником, коли суд ухвалить рішення", – заявив Шольц.

На цей час відомо про 28 постраждалих внаслідок наїзду авто у натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації в центрі Мюнхена вранці 13 лютого.

Земельний міністр внутрішніх справ Йоахім Германн розповів, що підозрюваний – 24-річний шукач притулку з Афганістану, який вже був відомий правоохоронцям через крадіжки в магазині і порушення законодавства щодо наркотичних речовин.

Представник поліції розповів, що підозрюваний їхав автомобілем позаду групи демонстрантів і поліцейської машини, потім обігнав її, прискорився і в'їхав у натовп.