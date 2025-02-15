Наїзд авто на натовп у Мюнхені: у лікарні померли жінка і дворічна дитина

Через два дні після наїзду автомобіля на натовп демонстрантів в Мюнхені від отриманих важких травм померли дворічна дівчинка і 37-річна жінка загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За даними поліції, щонайменше 39 осіб дістали поранення, коли 24-річний афганець в'їхав на своєму автомобілі в демонстрацію, організовану профспілкою ver.di в четвер.

За попередньою оцінкою, слідчі припускають, що злочин мав ісламістське підґрунтя. Підозрюваний водій перебуває під вартою.

У другій половині дня суботи канцлер Олаф Шольц прибув на місце теракту і поклав білу троянду до імпровізованого меморіалу.

Раніше стало відомо, що підозрюваний громадянин Афганістану зізнався, що навмисно в'їхав у натовп демонстрантів у Мюнхені.

На тлі цього злочину канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд готує нові депортаційні рейси до Афганістану для вихідців цієї країни, які перебувають у німецьких в’язницях.