В Австрии в результате нападения с ножом погиб человек, нападавшего-сирийца остановил сириец

В австрийском городе Филлах выходец из Сирии совершил нападение с ножом, в результате которого один человек погиб; его остановил другой сириец, оказавшийся на месте событий.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу в центре альпийского города Филлах на юге страны около 16-00. По словам свидетелей, молодой человек неожиданно набросился на случайных прохожих с ножом.

В результате действий нападавшего 14-летний ребенок погиб, пять человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии.

Злоумышленника обезвредил 42-летний курьер-сириец, совершив на него наезд своим авто. Через короткое время после этого прибыла полиция.

"В тот момент я не думал. Я просто поехал на него, чтобы остановить его", – рассказал он в комментарии СМИ. Прохожие сначала испугались, что он также соучастник атаки.

"Вероятно, это предотвратило новые преступления", – отметил представитель полиции Райдер Дионисио.

Kurier

Впоследствии сообщили, что нападавший – 23-летний беженец из Сирии, который имел право на проживание в Австрии. Трое из раненых и погибший подросток – австрийцы, еще один человек – гражданин Ирака.

На кадрах с задержания нападающий показывал жест, похожий на религиозное приветствие подобное тому, что используют в ИГИЛ.

Ранее на этой неделе нападение, похожее на исламистский теракт, произошло в Мюнхене – нападавший-водитель намеренно въехал в толпу демонстрантов. Он оказался гражданином Афганистана.

Через два дня после событий от полученных тяжелых травм скончались двухлетняя девочка и 37-летняя женщина.

На фоне этого преступления канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство готовит новые депортационные рейсы в Афганистан для выходцев этой страны, которые находятся в немецких тюрьмах.