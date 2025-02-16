Глава МЗС Польщі каже, що дізнався переговорну тактику США і вона "дає надію"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що США поділилися з ним своїми планами щодо України – й польський міністр зазначив, що американська тактика дає "надію".

Заяву Сікорського журналістам наводить видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський відзначив, що американська тактика переговорів дає йому "надію", навіть якщо вона є "неортодоксальною".

"Генерал Келлог (спецпосланець США щодо Росії та України. – Ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів", – сказав Сікорський журналістам.

"Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі", – додав польський міністр.

Напередодні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Натомість держави ЄС заявляють, що мирна угода з Росією без Європи – не варіант.

Президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів у понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.