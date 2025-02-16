Глава МИД Польши говорит, что узнал переговорную тактику США и она "дает надежду"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США поделились с ним своими планами по Украине – и польский министр отметил, что американская тактика дает "надежду".

Заявление Сикорского журналистам приводит издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что американская тактика переговоров дает ему "надежду", даже если она является "неортодоксальной".

"Генерал Келлог (спецпосланник США по России и Украине. – Ред.) представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов", – сказал Сикорский журналистам.

"Я не буду их здесь раскрывать. Они внушают определенные надежды. Они неортодоксальные, но мы желаем им удачи", – добавил польский министр.

Накануне Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Зато государства ЕС заявляют, что мирное соглашение с Россией без Европы – не вариант.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.