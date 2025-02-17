Экс-премьера Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Новости — Понедельник, 17 февраля 2025, 12:52 —
Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию забросали яйцами в тбилисском аэропорту, а полиция на это не отреагировала.
Об этом пишет NewsGeorgia, передает "Европейская правда".
Как отмечается, политик возвращался из Германии, где участвовал в панельных дискуссиях Мюнхенской конференции по безопасности, куда не поехали представители власти.
Вместе с Гахарией под "обстрел" в аэропорту попал бывший посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили, пишет грузинское СМИ.
Партия "За Грузию" заявила, что нападавшие – "зондеркоманда" партии власти "Грузинской мечты". Также там заявили, что полиция бездействовала, не отреагировала также на эти события и служба безопасности аэропорта.
В январе в Батуми избили Гахарию. Тогда у него было сотрясение мозга и сломанный нос.
По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.
После этого в оппозиционной грузинской партии "За Грузию" обвинили власть в его избиении и требуют расследования и наказания виновников.
В конце января Гахария заявил, что нападение на него было заранее спланировано по указанию почетного президента партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили.