Экс-премьера Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию забросали яйцами в тбилисском аэропорту, а полиция на это не отреагировала.

Об этом пишет NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Как отмечается, политик возвращался из Германии, где участвовал в панельных дискуссиях Мюнхенской конференции по безопасности, куда не поехали представители власти.

Вместе с Гахарией под "обстрел" в аэропорту попал бывший посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили, пишет грузинское СМИ.

Партия "За Грузию" заявила, что нападавшие – "зондеркоманда" партии власти "Грузинской мечты". Также там заявили, что полиция бездействовала, не отреагировала также на эти события и служба безопасности аэропорта.

В январе в Батуми избили Гахарию. Тогда у него было сотрясение мозга и сломанный нос.

По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.

После этого в оппозиционной грузинской партии "За Грузию" обвинили власть в его избиении и требуют расследования и наказания виновников.

В конце января Гахария заявил, что нападение на него было заранее спланировано по указанию почетного президента партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили.