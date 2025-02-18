В Латвии запретили доступ к еще ряду сайтов с российской пропагандой

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к нескольким кремлевским пропагандистским сайтам.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Отныне в Латвии больше не будет доступно содержимое сайтов www.vm.ru, www.gorod55.ru, www.cheltoday.ru, www.tvspb.ru, www.moika78.ru, www.murman.tv, www.kprf.ru, www.tvkrasnodar.ru и www.dan-news.ru.

Как отметил регулятор, содержание этих порталов противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности.

Опубликованная там информация соответствует посылам российской агрессивной военной пропаганды, поддерживает и оправдывает вторжение России в Украину и оккупацию РФ ряда областей Украины.

Указанные сайты содержат пропагандистскую информацию о событиях в России и мире, которую создает и распространяет Россия, предвзятое и одностороннее освещение событий в Украине, новости о "специальной военной операции" в Украине в соответствии с российской пропагандой, а также информацию, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвийской Республики.

Напомним, в конце января в Латвии решили заблокировать доступ еще к семи интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

В Латвии в октябре прошлого года заблокировали доступ к 17 порталам с российскими доменами, которые публикуют искаженные пропагандистские новости.

После этого в стране закрыли доступ к порталу natoexercises.info.