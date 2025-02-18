Незначна більшість німців не проти розгортання миротворчих сил в Україні

Незначна більшість німецького населення виступає за розгортання сил країни у рамках можливої миротворчої місії в Україні.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на опитування, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, опитування, проведене компанією Forsa, показало, що 49% німців підтримують таке розгортання, в той час як 44% виступають проти, а ще 7% – утрималися.

На заході Німеччини 52% людей підтримали участь, тоді як 65% у східних землях виступили проти.

Важливо зазначити, що опитування свідчить – 83% виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" відкинули б розгортання військ.

Після зустрічі європейських лідерів у Парижі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз "абсолютно передчасно і не на часі вести дискусію" стосовно можливого відправлення європейських військ в Україну. Він також вказав, що "навіть трохи роздратований" цими дебатами.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у дискусіях щодо можливої відправки військ в Україну для стримування Росії підтримала позицію Шольца.

17 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну як частину гарантій безпеки.