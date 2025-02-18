Незначительное большинство немцев не против развертывания миротворческих сил в Украине

Незначительное большинство немецкого населения выступает за развертывание сил страны в рамках возможной миротворческой миссии в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на опрос, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, опрос, проведенный компанией Forsa, показал, что 49% немцев поддерживают такое развертывание, в то время как 44% выступают против, а еще 7% – воздержались.

На западе Германии 52% людей поддержали участие, тогда как 65% в восточных землях выступили против.

Важно отметить, что опрос свидетельствует – 83% избирателей ультраправой партии "Альтернативы для Германии" отвергли бы развертывание войск.

После встречи европейских лидеров в Париже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас "абсолютно преждевременно и не время вести дискуссию" относительно возможной отправки европейских войск в Украину. Он также указал, что "даже немного раздражен" этими дебатами.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в дискуссиях о возможной отправке войск в Украину для сдерживания России поддержала позицию Шольца.

17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину как часть гарантий безопасности.