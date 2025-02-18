Перемовини США та Росії в Ер-Ріяді завершилися

Перемовини делегацій Сполучених Штатів і Росії у столиці Саудівської Аравії завершилися.

Про це повідомляє кореспондент BBC, що супроводжує держсекретаря США, пише "Європейська правда".

Журналістам повідомили, що зустріч російської та американської делегацій завершилася.

Разом з "робочим обідом" вона тривала понад три години.

Помічник Путіна Юрій Ушаков у перших коментарях росЗМІ заявив, що переговори пройшли "непогано".

"Ми домовилися, що будемо враховувати інтереси одне одного, і водночас розвивати двосторонні відносини, оскільки у цьому зацікавлені і Москва, і Вашингтон", – цитує його "РИА Новости".

Очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв заявив про початок "дуже позитивного, конструктивного діалогу" і сказав, що тепер США і Росія "набагато краще розуміють одне одного".

"На відміну від часів адміністрації Байдена, яка ніколи не намагалася почути позицію Росії, тепер були явні зусилля розпочати діалог, зрозуміти позицію Росії і обговорити ті питання, у яких ми погоджуємося", – сказав Дмитрієв.

Нагадаємо, переговори почалися вранці 18 лютого. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Від Росії були присутні глава МЗС Сергєй Лавров, зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков і очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у цих переговорах і не визнає жодних результатів перемовин, які відбудуться без її участі.