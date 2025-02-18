Переговоры США и России в Эр-Рияде завершились

Переговоры делегаций Соединенных Штатов и России в столице Саудовской Аравии завершились.

Об этом сообщает корреспондент BBC, сопровождающий госсекретаря США, пишет "Европейская правда".

Журналистам сообщили, что встреча российской и американской делегаций завершилась.

Вместе с "рабочим обедом" она длилась более трех часов.

Помощник Путина Юрий Ушаков в первых комментариях росСМИ заявил, что переговоры прошли "неплохо".

"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, и при этом развивать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", – цитирует его "РИА Новости".

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о начале "очень позитивного, конструктивного диалога" и сказал, что теперь США и Россия "гораздо лучше понимают друг друга".

"В отличие от времен администрации Байдена, которая никогда не пыталась услышать позицию России, теперь были явные усилия начать диалог, понять позицию России и обсудить те вопросы, в которых мы соглашаемся", – сказал Дмитриев.

Напомним, переговоры начались утром 18 февраля. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

От России присутствовали глава МИД Сергей Лавров, внешнеполитический советник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в этих переговорах и не признает никаких результатов переговоров, которые состоятся без ее участия.