Словаччина все ж видворила українця, якого звинуватила в підготовці "перевороту"

Поліція Словаччини у вівторок, 18 лютого, видворила 59-річного громадянина України, якому закидала причетність до підготовки "державного перевороту".

Про це йдеться в повідомленні поліції, пише "Європейська правда".

Словацькі правоохоронці заявили, що розслідування нібито встановило причетність українця "до організованої злочинної діяльності та його зв'язки з організованою злочинністю в Україні та її спецслужбами".

"Водночас особі було заборонено в'їзд на територію Словацької Республіки та територію всіх держав-членів ЄС терміном на два роки", – додали там.

Хоча поліція Словаччини не уточнила, про якого саме українця йдеться, але там зазначили, що раніше було призупинено процедуру його видворення, бо чоловік подав прохання про притулок.

За таких же обставин словацькі правоохоронці намагались депортувати українця, звинуваченого у підготовці "держпереговору" у Словаччині.

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена у січні, говорила про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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