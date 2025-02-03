Словаччина призупинила видворення українця, звинуваченого в "підготовці перевороту"

Громадянин України, якого Словаччина мала видворити за звинуваченням у "підготовці державного перевороту", подав заяву на отримання притулку, тому процедуру зупинили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

У поліції Словаччини повідомили у понеділок, 3 лютого, що українець подав прохання про притулок, тому процес його видворення призупинено до ухвалення подальшого рішення.

Там додали, що громадянин України був затриманий.

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Минулого тижня у Словаччині вперше оголосили про видворення одного українця у зв'язку з імовірною загрозою "державного перевороту". Але ані його імені, ані конкретної причини вислання так і не оголосили.

Разом з українцем ще вісьмох людей внесли до списку тих, кому буде відмовлено у в'їзді до Словаччини.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що затриманому у Словаччині українцю надають консульську підтримку, а посольство звернулося до словацьких органів стосовно підстав затримання.

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена у січні, говорила про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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