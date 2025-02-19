Писториус раздражен преждевременными дискуссиями в ЕС относительно миротворцев в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал европейскую дискуссию относительно потенциального развертывания иностранных миротворцев в Украине и назвал ее преждевременной.

Его слова цитирует dpa, пишет "Европейская правда".

После подобных комментариев канцлера Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок, Писториус заявил, что он "раздражен тем, что некоторые европейцы сейчас спешат и говорят, что они готовы делать или не делать".

"Как крупнейший член НАТО в Европе, Германия, безусловно, будет участвовать в любых значимых миротворческих мероприятиях", – сказал он.

Однако глава немецкого Минобороны утверждает, что Европа должна держать "свои карты близко" и выработать единую позицию накануне возможных переговоров о прекращении войны в Украине между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Писториус заявил, что не будет "говорить Дональду Трампу или Владимиру Путину, что готов сделать" до переговоров, критикуя комментарии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который пообещал предоставить британские войска для миротворческих сил в Украине.

"Сейчас не время обсуждать это публично", – уверен он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.

Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миротворческой миссии в Украине.