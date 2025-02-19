Путін готовий зустрітися з Трампом і "високо оцінив" переговори в Ер-Ріяді

Глава Кремля Владімір Путін заявив, що йому доповіли про підсумки російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді, та висловив готовність зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили російські ЗМІ у середу.

Зокрема, відповідаючи на запитання російського агентства "Интерфакс", Путін сказав, що йому доповіли про переговори з американською стороною у Саудівській Аравії, які відбулися 18 лютого.

"Так, мені доповіли. Я оцінюю їх високо. Результат є", – сказав російський правитель.

Він додав, що "із задоволенням" зустрінеться з Дональдом Трампом, але така зустріч має бути підготовна. "У нас є бажання провести таку зустріч. Я б хотів цю зустріч провести", – сказав він.

За даними ТАСС, Путін сказав, що йому недостатньо просто зустрітися, треба "домогтися опрацювання найважливіших питань", зокрема щодо України.

Він не сказав, коли могла б відбутися його потенційна зустріч з президентом США.

Глава Кремля також заявив, що Росія і США під час переговорів в Ер-Ріяді домовилися відновити "нормальну роботу" дипломатичних відомств.

Раніше у середу в Кремлі не виключили, що зустріч Трампа з Путіним може відбутись до кінця лютого.

Нещодавно Трамп також заявив, що його зустріч з главою Кремля може відбутись "дуже скоро".

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.