Путін готовий зустрітися з Трампом і "високо оцінив" переговори в Ер-Ріяді
Глава Кремля Владімір Путін заявив, що йому доповіли про підсумки російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді, та висловив готовність зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили російські ЗМІ у середу.
Зокрема, відповідаючи на запитання російського агентства "Интерфакс", Путін сказав, що йому доповіли про переговори з американською стороною у Саудівській Аравії, які відбулися 18 лютого.
"Так, мені доповіли. Я оцінюю їх високо. Результат є", – сказав російський правитель.
Він додав, що "із задоволенням" зустрінеться з Дональдом Трампом, але така зустріч має бути підготовна. "У нас є бажання провести таку зустріч. Я б хотів цю зустріч провести", – сказав він.
За даними ТАСС, Путін сказав, що йому недостатньо просто зустрітися, треба "домогтися опрацювання найважливіших питань", зокрема щодо України.
Він не сказав, коли могла б відбутися його потенційна зустріч з президентом США.
Глава Кремля також заявив, що Росія і США під час переговорів в Ер-Ріяді домовилися відновити "нормальну роботу" дипломатичних відомств.
Раніше у середу в Кремлі не виключили, що зустріч Трампа з Путіним може відбутись до кінця лютого.
Нещодавно Трамп також заявив, що його зустріч з главою Кремля може відбутись "дуже скоро".
Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.