Путин готов встретиться с Трампом и "высоко оценил" переговоры в Эр-Рияде

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что ему доложили об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, и выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили российские СМИ в среду.

В частности, отвечая на вопрос российского агентства "Интерфакс", Путин сказал, что ему доложили о переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии, которые состоялись 18 февраля.

"Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть", – сказал российский правитель.

Он добавил, что "с удовольствием" встретится с Дональдом Трампом, но такая встреча должна быть подготовлена. "У нас есть желание провести такую встречу. Я бы хотел эту встречу провести", – сказал он.

По данным ТАСС, Путин сказал, что ему недостаточно просто встретиться, надо "добиться проработки важнейших вопросов", в частности по Украине.

Он не сказал, когда могла бы состояться его потенциальная встреча с президентом США.

Глава Кремля также заявил, что Россия и США во время переговоров в Эр-Рияде договорились возобновить "нормальную работу" дипломатических ведомств.

Ранее в среду в Кремле не исключили, что встреча Трампа с Путиным может состояться до конца февраля.

Недавно Трамп также заявил, что его встреча с главой Кремля может состояться "очень скоро".

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.