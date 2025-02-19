В Эстонии заверили, что в 2026 году расходы на оборону превысят 4% ВВП

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, в следующем году расходы на оборону "заметно" превысят 4% валового внутреннего продукта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

С учетом текущего размера ВВП Эстонии, повышение оборонных расходов на 1% ВВП означает примерно 400 млн евро дополнительных расходов.

По словам Певкура, по действующей версии государственной бюджетной стратегии оборонные расходы в следующем году должны были составлять 3,7% ВВП, но очевидно, что они должны быть выше.

"Насколько точно, будет, вероятно, зависеть от тех предпосылок, которые я представлю правительству, основанных на тех целях по военным возможностям НАТО, которые будут согласованы всеми государствами [членами Альянса] в июне этого года", – пояснил министр.

Вторым фактором в расчетах размера расходов станут дополнительные потребности Сил обороны, связанные с собственным военным планированием Эстонии, а также расходы на прием союзных войск.

"Будем исходить из того, какое соглашение по оборонным расходам мы заключим [в правительстве]", – сказал Певкур.

По его словам, он предоставит правительству первичные расчеты в ближайшие недели.

"На этой основе мы сможем провести с Министерством финансов более точные расчеты, какое покрытие нам нужно найти на то или иное действие, – добавил он. – Могу вам подтвердить, что сумма на следующий год заметно превысит 4%. Насколько точно превысит, будет зависеть от экономического прогноза".

Певкур подтвердил, что Министерство обороны поддерживает смягчение бюджетных правил ЕС, ограничивающих максимальный размер дефицита бюджета и госдолга, чтобы страны-члены могли быстрее увеличить свои оборонные расходы.

"Конечно, надо учитывать, что даже если мы возьмем кредит, налогоплательщикам придется его возвращать... Но сейчас это позволило бы нам срочно понести эти расходы и сделать эти крайне необходимые инвестиции в гособорону", – добавил Певкур.

Напомним, латвийское правительство на заседании во вторник, 18 февраля, приняло решение потратить на оборону не менее 4% валового внутреннего продукта страны со следующего года.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

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