Прем'єр Норвегії: глибоко безпідставно називати Зеленського диктатором

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає глибоко необґрунтованими заявив президента США Дональда Трампа, який назвав українського президента Володимира Зеленського диктатором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

"Я думаю, що це глибоко необгрунтовано. Це всенародно обраний президент з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", – заявив Йонас Гар Стьоре.

Прем'єра підтримали і в опозиції.

"Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг", – заявила лідерка Ліберальної партії Гурі Мелбі.

"Єдине правильне рішення для Норвегії зараз – посилити підтримку України, модернізувати нашу власну оборону і налагодити тісніші зв'язки з Європою", – додала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Твердження Трампа щодо низького рейтингу Зеленського заперечив і експрем'єр Британії Борис Джонсон, заявивши, що рейтинг українського президента близький до рейтингу самого Трампа.