Премьер Норвегии: глубоко безосновательно называть Зеленского диктатором

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает глубоко необоснованными заявил президента США Дональда Трампа, который назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

"Я думаю, что это глубоко необоснованно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", – заявил Йонас Гар Стьоре.

Премьера поддержали и в оппозиции.

"Это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа. Печально осознавать, что по ту сторону Атлантики почти не осталось общих ценностей. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил", – заявила лидер Либеральной партии Гури Мелби.

"Единственное правильное решение для Норвегии сейчас – усилить поддержку Украины, модернизировать нашу собственную оборону и наладить более тесные связи с Европой", – добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Утверждение Трампа относительно низкого рейтинга Зеленского опроверг и экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявив, что рейтинг украинского президента близок к рейтингу самого Трампа.