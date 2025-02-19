Лідерка консерваторів Британії заперечила Трампу: Зеленський – не диктатор

Очільниця опозиційної Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох відповіла на заяву Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський нібито є "диктатором" через відсутність виборів в Україні під час війни з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву вона опублікувала у X (Twitter).

Баденох написала, що Зеленський – не диктатор, а "є демократично обраним лідером України, який мужньо протистоїть незаконному вторгненню Путіна".

"Під моїм керівництвом і під керівництвом наступних прем'єр-міністрів-консерваторів ми були і завжди будемо разом з Україною", – додала вона.

Лідерка британських консерваторів водночас додала, що Трамп має рацію, коли говорить про необхідність Європи вкладатись більше в оборону – "і це стосується і Великої Британії".

"Стармеру (премʼєру Британії. – Ред.) слід взятися за справу, сісти на літак до Вашингтона і продемонструвати своє лідерство. Ми не можемо дозволити собі помилитися", – вважає Баденох.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає заяви Трампа глибоко необґрунтованими.