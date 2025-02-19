Руководительница оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох ответила на заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский якобы является "диктатором" из-за отсутствия выборов в Украине во время войны с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление она опубликовала в X (Twitter).

Баденох написала, что Зеленский – не диктатор, а "является демократически избранным лидером Украины, который мужественно противостоит незаконному вторжению Путина".

"Под моим руководством и под руководством следующих премьер-министров-консерваторов мы были и всегда будем вместе с Украиной", – добавила она.

Лидер британских консерваторов одновременно добавила, что Трамп прав, когда говорит о необходимости Европы вкладываться больше в оборону – "и это касается и Великобритании".

"Стармеру (премьеру Британии. – Ред.) следует взяться за дело, сесть на самолет в Вашингтон и продемонстрировать свое лидерство. Мы не можем позволить себе ошибиться", – считает Баденох.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает заявления Трампа глубоко необоснованными.