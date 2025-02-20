В Британії стали на захист Зеленського на тлі нападок Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер став на захист президента України Володимира Зеленського на тлі того, як очільник Білого дому Дональд Трамп назвав його "диктатором".

Про це повідомляє The Telegraph, інформує "Європейська правда".

Речник британського прем’єра зазначив, що позиція Стармера полягає у тому, що проводити вибори у час війни не є доцільним.

"Прем'єр-міністр висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і сказав, що призупинення виборів у воєнний час, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни, є абсолютно розумним", – сказав він.

Речник також додав, що Стармер "підтвердив свою підтримку очолюваних США зусиль з досягнення міцного миру в Україні, який утримає Росію від будь-якої майбутньої агресії".

Підтримав Зеленського й британський міністр оборони Джон Гілі, який відповів на заяву Трампа щодо того, що Україні "не слід було починати" цю війну.

"Три роки тому одна країна незаконно вторглася в іншу, і відтоді українці борються за свою свободу. Вони боролися і продовжують боротися за своє майбутнє", – підкреслив британський міністр.

Гілі додав, що "наше завдання як міністрів оборони полягає в тому, щоб ми не поставили під загрозу мир, забувши про війну".

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що підтримка Зеленського серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Лідерка британських консерваторів Кемі Баденох на тлі заяв Трампа підкреслила, що Зеленський – не диктатор, а "є демократично обраним лідером України, який мужньо протистоїть незаконному вторгненню Путіна".