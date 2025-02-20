В Британии встали на защиту Зеленского на фоне нападок Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встал на защиту президента Украины Владимира Зеленского на фоне того, как глава Белого дома Дональд Трамп назвал его "диктатором".

Об этом сообщает The Telegraph, информирует "Европейская правда".

Представитель британского премьера отметил, что позиция Стармера заключается в том, что проводить выборы во время войны неуместно.

"Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что приостановление выборов в военное время, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны, является абсолютно разумным", – сказал он.

Спикер также добавил, что Стармер "подтвердил свою поддержку возглавляемых США усилий по достижению прочного мира в Украине, который удержит Россию от любой будущей агрессии".

Поддержал Зеленского и британский министр обороны Джон Хили, который ответил на заявление Трампа о том, что Украине "не следовало начинать" эту войну.

"Три года назад одна страна незаконно вторглась в другую, и с тех пор украинцы борются за свою свободу. Они боролись и продолжают бороться за свое будущее", – подчеркнул британский министр.

Хили добавил, что "наша задача как министров обороны заключается в том, чтобы мы не поставили под угрозу мир, забыв о войне".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Лидер британских консерваторов Кеми Баденох на фоне заявлений Трампа подчеркнула, что Зеленский – не диктатор, а "является демократически избранным лидером Украины, который мужественно противостоит незаконному вторжению Путина".