СМИ: Стармер повезет Трампу стратегию развертывания войск Европы в Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер привезет американскому президенту Дональду Трампу план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на слова информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Ожидается, что во время своего визита в Вашингтон премьер-министр Великобритании подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое может быть заключено при посредничестве президента США.

По словам собеседников, Стармер будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить, если Россия нарушит условия любого перемирия.

Отмечается, что англо-французская стратегия "сил успокоения" была представлена самым влиятельным европейским лидерам на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, когда они пытались отреагировать на то, что Трамп начал переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как отмечает издание, по плану, в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешней линии фронта, будет размещено менее 30 тысяч военнослужащих под руководством европейских стран.

Один из собеседников отметил, что вместо того, чтобы размещать гораздо больший контингент, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего",

По словам одного из собеседников, операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы "отслеживать и сбивать эти атаки", чтобы снова открыть воздушное пространство Украины и позволить коммерческие полеты.

"Целью такой поддержки будет уверенность в том, что любые силы, которые будут развернуты, не будут обжалованы Россией", – сказал западный чиновник.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон по итогам экстренной встречи с коллегами из Европейского Союза, а также из Канады, Исландии и Норвегии заявил о четкой и единой позиции партнеров, которая заключается в том, что все партнеры Украины стремятся к долговременному и прочному миру.

Он инициировал две такие встречи после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

19 февраля президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Макроном и Стармером.

В тот же день советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Макрон и Стармер на следующей неделе совершат визит в Соединенные Штаты.