У Кремлі кажуть, що миротворчі війська в Україні "будуть неприйнятними для РФ"

У Кремлі заявили, що будь-який план Великої Британії щодо направлення військ в Україну в рамках потенційної миротворчої місії "буде неприйнятним для Росії".

Про це сказав у четвер, 20 лютого, речник Кремля Дмитрій Пєсков, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як передає агентство, Кремль заявив, що будь-який план Великої Британії направити війська в Україну в рамках потенційної миротворчої місії "буде неприйнятним для Росії", і що РФ "із занепокоєнням стежить" за заявами прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Пєсков сказав, що ця пропозиція є неприйнятною, оскільки вона передбачає залучення військ країни-члена НАТО, а отже, "матиме наслідки для безпеки самої Росії".

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

А президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.

Видання The Telegraph із посиланням на слова проінформованих співрозмовників писало, що Стармер привезе Трампу план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для такого розгортання.