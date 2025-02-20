В Кремле говорят, что миротворческие войска в Украине "будут неприемлемыми для РФ"

В Кремле заявили, что любой план Великобритании по направлению войск в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии "будет неприемлем для России".

Об этом сказал в четверг, 20 февраля, представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как передает агентство, Кремль заявил, что любой план Великобритании направить войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии "будет неприемлемым для России", и что РФ "с беспокойством следит" за заявлениями премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Песков сказал, что это предложение неприемлемо, поскольку оно предусматривает привлечение войск страны-члена НАТО, а значит, "будет иметь последствия для безопасности самой России".

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.

Издание The Telegraph со ссылкой на слова информированных собеседников писало, что Стармер привезет Трампу план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.