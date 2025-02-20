В Італії закликали до спокою після жорстких заяв Трампа про Зеленського
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у четвер, 20 лютого, закликав до спокою після того, як американський президент США Дональд Трамп атакував свого українського візаві Володимира Зеленського та назвав його "диктатором".
Про це він сказав у інтерв’ю італійським ЗМІ, цитує ANSA, пише "Європейська правда".
Таяні заявив, що слова нової адміністрації США на чолі із Трампом завжди сильні.
"У відносинах між Трампом і Зеленським є тріщини, але в наших інтересах, щоб ситуація заспокоїлася і був досягнутий мир", – акцентував він.
Очільник італійського МЗС закликав тримати себе в руках, адже "зіткнення відбуваються, і їх буде ще більше".
"Трамп, ймовірно, використовував жорсткі слова, тому що йому не сподобалася реакція Зеленського на американо-російську зустріч у Саудівській Аравії, але давайте не будемо зациклюватися на повідомленнях", – підсумував він.
Раніше Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому про те, що підтримка Зеленського серед українців нібито становить 4%.
Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.
Після цього Трамп назвав президента України "диктатором" і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
Потім Трамп знову назвав Зеленського "диктатором", а також розкритикував його за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.