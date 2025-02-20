В Италии призвали к спокойствию после жестких заявлений Трампа о Зеленском

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в четверг, 20 февраля, призвал к спокойствию после того, как американский президент США Дональд Трамп атаковал своего украинского визави Владимира Зеленского и назвал его "диктатором".

Об этом он сказал в интервью итальянским СМИ, цитирует ANSA, пишет "Европейская правда".

Таяни заявил, что слова новой администрации США во главе с Трампом всегда сильны.

"В отношениях между Трампом и Зеленским есть трещины, но в наших интересах – чтобы ситуация успокоилась и был достигнут мир", – акцентировал он.

Глава итальянского МИД призвал держать себя в руках, ведь "стычки происходят, и их будет еще больше".

"Трамп, вероятно, использовал жесткие слова, потому что ему не понравилась реакция Зеленского на американо-российскую встречу в Саудовской Аравии, но давайте не будем зацикливаться на месседжах", – подытожил он.

Ранее Зеленский ответил на заявления главы Белого дома о том, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины "диктатором" и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Затем Трамп снова назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.