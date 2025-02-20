Міністр оборони Британії порівняв Зеленського з Черчиллем після заяв Трампа

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заперечив президенту США Дональду Трампу, який назвав президента України Володимира Зеленського диктатором через нібито відмову проводити вибори.

Про це він сказав під час візиту до Норвегії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Відповідаючи на запитання про коментарі Дональда Трампа, в яких він назвав Володимира Зеленського "диктатором" і закликав до виборів, Гілі сказав, що побачив "відданість українського президента своїй країні".

"Це людина, яка, віддана своїй країні, керувала своєю країною, і досі керує нею", – додав він.

"Він був обраний. Він обраний лідер України, і він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни – призупинив вибори під час війни", – заявив британський міністр.

"І наше завдання – бути з українцями, підтримувати українців, підтримувати їх у їхній боротьбі. І якщо вони вирішать говорити, підтримати їх у переговорах", – зазначив він.

Раніше Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому про те, що підтримка Зеленського серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України "диктатором" і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Потім Трамп знову назвав Зеленського "диктатором", а також розкритикував його за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.