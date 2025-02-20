Министр обороны Британии сравнил Зеленского с Черчиллем после заявлений Трампа

Министр обороны Великобритании Джон Хили возразил президенту США Дональду Трампу, который назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.

Об этом он сказал во время визита в Норвегию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Отвечая на вопрос о комментариях Дональда Трампа, в которых он назвал Владимира Зеленского "диктатором" и призвал к выборам, Хили сказал, что увидел "преданность украинского президента своей стране".

"Это человек, который, преданный своей стране, руководил своей страной, и до сих пор руководит ею", – добавил он.

"Он был избран. Он избранный лидер Украины, и он сделал то, что сделал Уинстон Черчилль в Великобритании во время Второй мировой войны – приостановил выборы во время войны", – заявил британский министр.

"И наша задача – быть с украинцами, поддерживать украинцев, поддерживать их в их борьбе. И если они решат говорить, поддержать их в переговорах", – отметил он.

Ранее Зеленский ответил на заявления главы Белого дома о том, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины "диктатором" и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Затем Трамп снова назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.