Министр обороны Британии сравнил Зеленского с Черчиллем после заявлений Трампа
Министр обороны Великобритании Джон Хили возразил президенту США Дональду Трампу, который назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.
Об этом он сказал во время визита в Норвегию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Отвечая на вопрос о комментариях Дональда Трампа, в которых он назвал Владимира Зеленского "диктатором" и призвал к выборам, Хили сказал, что увидел "преданность украинского президента своей стране".
"Это человек, который, преданный своей стране, руководил своей страной, и до сих пор руководит ею", – добавил он.
"Он был избран. Он избранный лидер Украины, и он сделал то, что сделал Уинстон Черчилль в Великобритании во время Второй мировой войны – приостановил выборы во время войны", – заявил британский министр.
"И наша задача – быть с украинцами, поддерживать украинцев, поддерживать их в их борьбе. И если они решат говорить, поддержать их в переговорах", – отметил он.
Ранее Зеленский ответил на заявления главы Белого дома о том, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы составляет 4%.
В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.
После этого Трамп назвал президента Украины "диктатором" и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
Затем Трамп снова назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.