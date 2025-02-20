В Белом доме назвали даты визитов Макрона и Стармера

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стсрмер посетят США на следующей неделе, но отдельно.

Об этом на брифинге 20 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда".

Левитт уточнила информацию о визитах европейских лидеров, отметив, что они посетят США отдельно и встретятся с Дональдом Трампом.

"В следующий понедельник (24 февраля. – Ред.) президент (Трамп. – Ред.) примет президента Франции Эмманюэля Макрона, а в среду Белый дом также посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер", – анонсировала она.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что Макрон на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты на фоне активизации "миротворческих усилий" администрации Трампа.

О визите Стармера ранее официально объявили в офисе британского премьера. По информации СМИ, он представит Трампу план развертывания западных войск в Украине.