У США пояснили, від чого залежить особиста зустріч Трампа з Путіним

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тема особистої зустрічі президента Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним обговорювалась на зустрічі в Ер-Ріяді, але він наразі не може сказати, коли вона відбудеться.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Кетрін Херрідж, яке публікує пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що зустрічі Трампа з Путіним "не буде, поки ми не дізнаємося, про що буде зустріч".

На запитання, чи можлива вона після 2025 року, держсекретар відповів: "Я не знаю, коли це станеться. Але зустріч між президентом Путіним і президентом Трампом має бути зустріччю про щось".

"Ми маємо знати, про що ця зустріч, що на ній буде досягнуто. Зазвичай такі зустрічі не проводять доти, доки ви не дізнаєтеся про якийсь результат чи прогрес", – вказав він.

Саме тому, за словами Рубіо, "коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежить від того, чи зможемо ми домогтися прогресу в припиненні війни в Україні".

Нещодавно Трамп також заявив, що його зустріч з главою Кремля може відбутись "дуже скоро".

В Кремлі не виключили, що зустріч Трампа з Путіним може відбутись до кінця лютого.

Сам Путін висловив готовність зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.