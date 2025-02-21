В США объяснили, от чего зависит личная встреча Трампа с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что тема личной встречи президента Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным обсуждалась на встрече в Эр-Рияде, но он пока не может сказать, когда она состоится.

Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж, которое публикует пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Рубио отметил, что встречи Трампа с Путиным "не будет, пока мы не узнаем, о чем будет встреча".

На вопрос, возможна ли она после 2025 года, госсекретарь ответил: "Я не знаю, когда это произойдет. Но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна быть встречей о чем-то".

"Мы должны знать, о чем эта встреча, что на ней будет достигнуто. Обычно такие встречи не проводят до тех пор, пока вы не узнаете о каком-то результате или прогрессе", – указал он.

Именно поэтому, по словам Рубио, "когда состоится эта встреча, во многом зависит от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине".

Недавно Трамп также заявил, что его встреча с главой Кремля может состояться "очень скоро".

В Кремле не исключили, что встреча Трампа с Путиным может состояться до конца февраля.

Сам Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.