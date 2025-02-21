В Польше нашли еще один объект, который может быть фрагментом ракеты SpaceX Falcon 9

В Польше обнаружили еще один вероятный фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9, которая позапрошлой ночью неконтролируемо вошла в атмосферу над территорией страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром пятницы местные жители сообщили полиции о загадочном объекте в лесу в районе села Сендзины, что к западу от Познани. Профильные службы еще работают на месте.

Фото: Пожарно-спасательная служба в Познани

"Это выглядит как черный бак. Пока неизвестно, поврежден ли он или заперт. Выглядит как баррель для нефти", – рассказал представитель местной пожарно-спасательной службы Петр Забишак.

Находку проверяют специалисты по химической безопасности, чтобы убедиться, нет ли утечки каких-то опасных веществ. О нем сообщили также в Польское космическое агентство POLSA.

"Черный бак", вероятно, является четвертым из фрагментов ракеты Falcon 9, которая рано утром 19 февраля неконтролируемо вошла в атмосферу над территорией Польши. В среду полиция Познани сообщила о двух загадочных объектах в юго-западных пригородах.

Третий объект нашли возле села Сливно – соседнего с тем, где обнаружили сегодняшнюю находку.

Инцидент произошел рано утром 19 февраля, подтверждение о нем появились позже в тот же день.

После того в Польше начался "поиск ответственных" из-за того, что государственные ведомства не сразу получили извещение от POLSA о падении ракеты.