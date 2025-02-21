Джерело: ЄС починає обговорення 17-го пакету санкцій проти РФ

Після затвердження 16-го пакету санкцій проти Росії, яке заплановане у понеділок, 24 лютого, під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ (Foreign Affairs Council), міністри розпочнуть обговорення нового, 17-го пакету санкцій.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомили чотири джерела з дипломатичних кіл держав Європейського Союзу на умовах анонімності.

Дипломати заявили, що під час засідання Ради ЄС міністри закордонних справ розпочнуть початковий обмін думками щодо 17-го пакету санкцій проти Росії, який планують затвердити до кінця головування у ЄС Польщі (перша половина 2025 року).

"У понеділок, 24 лютого, буде затверджений 16-й пакет санкцій проти Росії. І міністри відразу розпочнуть обговорення наступного, 17-го пакету санкцій", – заявив один з дипломатів.

"Ми ніколи не зупиняємо роботу над санкціями. У середу, на засіданні послів держав Євросоюзу (Coreper) ми домовилися, що санкційний тиск на Росію має продовжуватися. Ми повинні зробити більше", – підкреслив інший представник дипломатичних кіл.

Він додав, що саме оголошення про продовження санкційного тиску на Росію стане однією з ключових позитивних заяв президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у Києві, де вона перебуватиме 24 лютого з делегацією європейських комісарів та високопосадовців ЄС для участі у заходах, присвячених роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Щодо можливості блокування прийняття 16-го пакету санкцій Угорщиною, усі співрозмовники "Європейської правди" висловили переконання, що в кінці-кінців санкції будуть ухвалені, "незважаючи на те, що політики говорять до початку засідання за закритими дверима".

"Ми вже бачили цю гру раніше. Давайте зачекаємо кінцевого результату, який буде скоріш за все позитивним", – додав один з дипломатів.

Тим не менш, два інші дипломатичних джерела констатували, що 16-й пакет санкцій можна назвати "компромісним", адже багато пропозицій не були в нього включені, і тому частина держав "не дуже щасливі і вважають цей пакет санкцій слабким".

"У понеділок 16-й пакет санкцій пройде формальну процедуру і буде затверджений Радою ЄС. Ми погодились заради компромісу прийняти його, але не дуже задоволені тим, що деякі наші пропозиції знову не були включені", – пожалівся дипломат однієї з держав ЄС.

Пакет, який ще треба остаточно затвердити на рівні міністрів (тому щось може ситуативно змінитися), включає в себе нові обмеження для російської банківської системи, зокрема ряду регіональних банків, а також нові торговельні обмеження, зокрема, стосовно поступового зменшення імпорту російського алюмінію в ЄС та заборони експорту ряду хімікатів та хрому. Також під санкції мають потрапити ще понад 70 кораблів з "тіньового флоту" Путіна.

У той самий час у 16-й пакет не увійдуть деякі запропоновані жорсткі заходи боротьби з обходом вже введених санкцій, і цілий ряд пропозицій, які стосуються енергетики, зокрема обмеження імпорту російського природного газу та скрапленого газу. Вони можуть увійти до 17-го пакету санкцій проти РФ.

Ще один дипломат держави Євросоюзу зауважив, що 16-й пакет санкцій проти Росії буде більш потужним, ніж попередній, 15-й, затверджений за головування у ЄС Угорщини: "той пакет був більше формальністю, щоб Угорщина у майбутньому мала можливість заявити, що за її головування підтримка України продовжувалася".

Як повідомлялося, посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.

Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

16 грудня ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.