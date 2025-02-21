Источник: ЕС начинает обсуждение 17-го пакета санкций против РФ

После утверждения 16-го пакета санкций против России, которое запланировано в понедельник, 24 февраля, во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел (Foreign Affairs Council), министры начнут обсуждение нового, 17-го пакета санкций.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили четыре источника из дипломатических кругов государств Европейского Союза на условиях анонимности.

Дипломаты заявили, что во время заседания Совета ЕС министры иностранных дел начнут начальный обмен мнениями по 17-му пакету санкций против России, который планируют утвердить до конца председательства в ЕС Польши (первая половина 2025 года).

"В понедельник, 24 февраля, будет утвержден 16-й пакет санкций против России. И министры сразу начнут обсуждение следующего, 17-го пакета санкций", – заявил один из дипломатов.

"Мы никогда не останавливаем работу над санкциями. В среду, на заседании послов государств Евросоюза (Coreper) мы договорились, что санкционное давление на Россию должно продолжаться. Мы должны сделать больше", – подчеркнул другой представитель дипломатических кругов.

Он добавил, что именно объявление о продолжении санкционного давления на Россию станет одним из ключевых положительных заявлений президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве, где она будет находиться 24 февраля с делегацией европейских комиссаров и высокопоставленных чиновников ЕС для участия в мероприятиях, посвященных годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Относительно возможности блокирования принятия 16-го пакета санкций Венгрией, все собеседники "Европейской правды" выразили убеждение, что в конце концов санкции будут приняты, "несмотря на то, что политики говорят до начала заседания за закрытыми дверями".

"Мы уже видели эту игру раньше. Давайте подождем конечного результата, который будет скорее всего положительным", – добавил один из дипломатов.

Тем не менее, два других дипломатических источника констатировали, что 16-й пакет санкций можно назвать "компромиссным", ведь многие предложения не были в него включены, и поэтому часть государств "не очень счастливы и считают этот пакет санкций слабым".

"В понедельник 16-й пакет санкций пройдет формальную процедуру и будет утвержден Советом ЕС. Мы согласились ради компромисса принять его, но не очень довольны тем, что некоторые наши предложения снова не были включены", – пожаловался дипломат одного из государств ЕС.

Пакет, который еще надо окончательно утвердить на уровне министров (поэтому что-то может ситуативно измениться), включает в себя новые ограничения для российской банковской системы, в частности ряда региональных банков, а также новые торговые ограничения, в частности, относительно постепенного уменьшения импорта российского алюминия в ЕС и запрета экспорта ряда химикатов и хрома. Также под санкции должны попасть еще более 70 кораблей из "теневого флота" Путина.

В то же время в 16-й пакет не войдут некоторые предложенные жесткие меры борьбы с обходом уже введенных санкций, и целый ряд предложений, касающихся энергетики, в частности ограничение импорта российского природного газа и сжиженного газа. Они могут войти в 17-й пакет санкций против РФ.

Еще один дипломат государства Евросоюза отметил, что 16-й пакет санкций против России будет более мощным, чем предыдущий, 15-й, утвержденный при председательстве в ЕС Венгрии: "тот пакет был больше формальностью, чтобы Венгрия в будущем имела возможность заявить, что при ее председательстве поддержка Украины продолжалась".

Как сообщалось, послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

Напомним, ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.