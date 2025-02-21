Беннон назвав лідера ультраправих Франції боягузом за відмову виступати після зігування

Американський бізнесмен і медійник, в минулому радник Трампа Стів Беннон обурився тим, що лідер ультраправих Франції Жордан Барделла скасував свій виступ на конференції консерваторів у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Барделла скасував свій виступ через те, що Стів Беннон наприкінці свого виступу на конференції напередодні використав жест, схожий на нацистське вітання.

Рішення ультраправого євродепутата не влаштовувало Стіва Беннона. Він заявив, що Барделла "не є чоловіком".

"Він боягуз (...) Якщо йому не вистачає мужності і він поводиться як маленький хлопчик, він ніколи не очолить Францію", – сказав Стів Беннон, заявивши, що "Ле Пен вибрала не ту людину" і що Жордан Барделла "гірший за Макрона".

"Мені на нього начхати", – різко продовжив він.

Беннон сказав, що це не було нацистське вітання, а "знак, який я роблю в кожній своїй промові".

"Я зробив такий самий знак у "Національному фронті" сім років тому, коли виступав перед ними", – нагадав він, вважаючи, що "це спосіб привітати натовп".

Нагадаємо, багато людей сприйняли за нацистське вітання жест, використаний американським мільярдером і близьким соратником Трампа Ілоном Маском. Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".