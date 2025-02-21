Бэннон назвал лидера ультраправых Франции трусом за отказ выступать после зигования

Американский бизнесмен и медийщик, в прошлом советник Трампа Стив Бэннон возмутился тем, что лидер ультраправых Франции Жордан Барделла отменил свое выступление на конференции консерваторов в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Барделла отменил свое выступление из-за того, что Стив Бэннон в конце своего выступления на конференции накануне использовал жест, похожий на нацистское приветствие.

Решение ультраправого евродепутата не устраивало Стива Бэннона. Он заявил, что Барделла "не является мужчиной".

"Он трус (...) Если ему не хватает мужества и он ведет себя как маленький мальчик, он никогда не возглавит Францию", – сказал Стив Бэннон, заявив, что „Ле Пен выбрала не того человека" и что Жордан Барделла „хуже Макрона".

"Мне на него плевать", – резко продолжил он.

Бэннон сказал, что это не было нацистское приветствие, а "знак, который я делаю в каждой своей речи".

"Я сделал такой же знак в "Национальном фронте" семь лет назад, когда выступал перед ними", – напомнил он, считая, что „это способ поприветствовать толпу".

Напомним, многие люди приняли за нацистское приветствие жест, использованный американским миллиардером и близким соратником Трампа Илоном Маском. После огласки Маск назвал такие обвинения "грязными трюками".