Дуда после встречи с Трампом: как-то эту войну надо закончить

Президент Польши Анджей Дуда после встречи в субботу в США с Дональдом Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Об этом говорится в публикации RMF FM, пишет "Европейская правда".

Дуда встретился с президентом США в окрестностях Вашингтона в субботу на полях конференции CPAC. В интервью, которое он позже дал телеканалу TV Republika, Дуда сказал, что президент США хочет положить конец кровопролитию в Украине.

"Нельзя позволить России победить Украину", – сказал Дуда, но, по его словам, вопрос заключается в том, как закончить войну.

По словам польского президента, "без американской поддержки Украина не переживет эту войну", а глядя на то, каковы Россия и Путин, для которого жизнь российских солдат не имеет значения – "как-то эту войну надо закончить".

В интервью телеканалу TVN президент Польши, в свою очередь, подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы "война закончилась справедливым миром, который будет продолжаться".

Как он добавил, речь идет о гарантии того, что "война не вернется, и что Россия больше ни на кого не нападет".

Встреча Трампа с Дудой происходит в то время, когда лидеры Европы пытаются преодолеть углубляющийся раскол между Вашингтоном и Киевом.

В пятницу Дуда написал на X, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему, и они "имели откровенный разговор по горячим следам недавних встреч" с посланником Трампа.

Дуда посоветовал Зеленскому оставаться преданным курсу на конструктивное сотрудничество с Трампом.