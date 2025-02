Трамп і Дуда зустрілися у США

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в суботу за лаштунками Конференції консервативної політичної дії (CPAC) у Мериленді.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

Білий дім опублікував у соцмережі Х (Twitter) фотографії зустрічі, яка була закритою для представників ЗМІ.

"Президент Трамп зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою і підтвердив наш тісний союз", – йдеться в повідомленні,

У ньому також додається, що Трамп похвалив Дуду "за прихильність Польщі до збільшення витрат на оборону".

Backstage at CPAC, President Trump met with President Andrzej Duda of Poland and reaffirmed our close alliance. President Trump also praised President @AndrzejDuda for Poland’s commitment to increase their defense spending. 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/KAim69RXoe