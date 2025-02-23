Дуда каже, що Трамп заспокоїв його щодо присутності військ США у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда сказав президенту США Дональду Трампу під час короткої зустрічі в суботу, що присутність США в Польщі та Центральній Європі має бути посилена.

Про це Дуда повідомив журналістам після зустрічі з Трампом в суботу, його слова наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Дуда зустрівся з президентом США на околицях Вашингтона на полях конференції CPAC.

"Президент Трамп сказав, що він скоріше очікує посилення американської присутності щодо Польщі", – сказав Дуда журналістам після зустрічі.

"Я сказав, що безпека Польщі та Центральної Європи повинна бути посилена, але він відповів, що мені, як одному з найбільш надійних союзників, не варто хвилюватися", – додав польський президент.

Дуда відмовився коментувати, чи обговорював він нещодавній гострий обмін заявами між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, додавши, що у нього склалося враження, що президент США був зацікавлений у тому, щоб "зробити Україну сильнішою, в тому числі за допомогою економічних зв'язків".

У середу Трамп назвав Зеленського "диктатором" і попередив, що український президент повинен діяти швидко, щоб забезпечити мир з Росією, або він ризикує втратити свою країну.

Зміна тону з боку США занепокоїла європейських посадовців і викликала побоювання, що Київ може бути примушений до мирної угоди, яка вигідна лідеру Росії Владіміру Путіну.

Трамп підтвердив тісний союз між США і Польщею і похвалив зобов'язання Варшави збільшити витрати на оборону, повідомив Білий дім у суботу після зустрічі.

Також Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

У п'ятницю Дуда написав на X, що президент України Володимир Зеленський зателефонував йому, і вони "мали відверту розмову по гарячих слідах нещодавніх зустрічей" з посланцем Трампа.